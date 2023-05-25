Продажи электрокроссоверов "Москвич 3е" составили почти 80 штук с начала года

В компании сообщили, что в апреле автозавод "Москвич" почти в два раза увеличил продажи по сравнению с мартом

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Продажи электромобилей "Москвич 3е" составили почти 80 штук с начала 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Москвича".

"С начала года продано 77 электромобилей "Москвич 3е", - сообщила пресс-служба, добавив, что официально на учет уже встало 69 машин.

В апреле автозавод "Москвич" почти в два раза по сравнению с мартом увеличил продажи, до 969 авто.

В феврале завод "Москвич" начал поставки кроссоверов "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е" в российские города, 3 марта стартовали продажи автомобилей у официальных дилеров.