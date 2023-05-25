Бразилия считает банк БРИКС альтернативой традиционным финансовым институтам

Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва считает, что другие международные кредитно-финансовые организации и многосторонние инструменты не учитывают нужды развивающихся стран и не подходят им, поскольку многие из этих государств "придушены неподъемными долгами"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 мая. /ТАСС/. Власти Бразилии рассматривают созданный странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) Новый банк развития (НБР) в качестве перспективной альтернативы традиционным финансовым институтам. Об этом заявил в четверг президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

"Мы хотим, чтобы банк БРИКС усилился в качестве альтернативного [инструмента] финансирования, и мы будем укреплять наше взаимодействие с Африканским банком развития", - сказал он, выступая на встрече с главами диппредставительств африканских государств.

Как полагает Лула да Силва, традиционные международные кредитно-финансовые организации и многосторонние инструменты не учитывают нужды развивающихся стран и не подходят им, поскольку многие из этих государств "придушены неподъемными долгами".

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на саммите объединения в бразильской Форталезе в июле 2014 года, когда его нынешняя глава Дилма Руссефф была президентом Бразилии. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. В 2021 году НБР одобрил принятие Бангладеш, Египта, ОАЭ и Уругвая в качестве новых стран - участниц деятельности банка.