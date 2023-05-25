МИД РФ: зерновой сделке придется искать альтернативы, если не разблокируют экспорт России

В ведомстве заявили, что Запад открыто пренебрегает ООН и генсеком организации Антониу Гутерришем, предложившим Стамбульские соглашения

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Черноморской инициативе по вывозу зерна придется "подыскивать альтернативы", если не будут решены системные проблемы, блокирующие российский сельхозэкспорт. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Коль скоро аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна. Если Россельхозбанк не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других системных проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то черноморской инициативе также придется подыскивать альтернативы. Например, разрекламированные ЕС наземные "коридоры солидарности", по которым в немалом объеме вывозится украинская продукция, правда с куда большими внутренними и внешними издержками", - подчеркнули в российском дипведомстве.

В ведомстве назвали парадоксальными призывы представителей ООН продолжить и расширить зерновую сделку с учетом имеющихся проблем вокруг ее реализации. "На указанный выше комментарий по поводу переподключения Россельхозбанка к SWIFT официальный представитель генсекретаря ООН дежурно ответил, что есть другие возможности осуществлять банковские транзакции", - сообщили в ведомстве.

В министерстве заявили, что Запад открыто пренебрегает ООН и генсеком организации Антониу Гутерришем, предложившим Стамбульские соглашения. "Западники все вместе и по отдельности не гнушаются враньем о том, что их рестрикции на российские удобрения и продовольствие якобы не распространяются. Нам не привыкать к подобному лицемерию и двойным стандартам", - отметили в МИД РФ, добавив, что на Западе продолжают вводить санкции против сельхозэкспорта России, не скрывая нежелание помогать генсеку ООН в его усилиях по борьбе с кризисом продовольствия.

Трудности транзита

В МИД России заявили, что вывоз аммиака, который, по версии Киева, не предусматривается зерновой сделкой, отвечает логике договоренности. При этом транзит российского аммиака так и не осуществляется.

"[В Киеве] безапелляционно утверждают при этом, что транзит и вывоз аммиака, дескать, не предусмотрены имеющимися параметрами сделки. В то же время пункт 3 черноморской инициативы четко прописывает "содействие безопасному судоходству для экспорта зерна, продовольствия и удобрений, включая аммиак, из портов Одесса, Черноморск и Южный". Формально это означает вывоз уже имевшейся на момент подписания соглашения в портах продукции - украинского зерна и российского аммиака (в хранилище Одесского припортового завода до сих пор находятся 24 000 тонн, по сути, украденного у нас аммиака, который украинцы не дают вывезти)", - говорится в сообщении министерства.

Вместе с тем, по заявлениям МИД РФ, власти Украины "без стеснения и открыто" выражают сугубо коммерческую заинтересованность в договоренностях. "Из этой же серии и прозвучавшие требования украинцев по получению "каких-то дополнительных выгод", включая добавление новых портов в инициативу и расширение номенклатуры вывозимых грузов в обмен на возможное разблокирование аммиакопровода Тольятти - Одесса", - отметили в МИД РФ.

"Исходя из этого, возникают законные вопросы - почему украинское продовольствие продолжает успешно вывозиться, а российский аммиак из порта Южный не идет? О чем генсекретарь ООН в таком случае договорился в Киеве 8 марта и в чем смысл его соответствующих предложений, если поставки этого ключевого сырья для удобрений продолжают обставляться бесконечными дополнительными запросами украинцев?" - заключили на Смоленской площади.

Зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая. Об этом заявил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поблагодарив руководство России, Украины и ООН за конструктивный подход. В МИД России ранее подчеркивали, что та часть соглашения, которая касается обязательств перед Москвой, не выполняется. РФ настаивает на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса. В связи с продлением сделки Москва выразила надежду, что условия сделки будут соблюдаться, иначе есть риск непродления договоренностей.