В Северной Осетии проведут комплексный технический аудит энергетических объектов

С таким предложением выступила директор департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 мая. /ТАСС/. Технический аудит состояния сетевых активов, не входящих в группу "Россети Северный Кавказ", для дальнейшего принятия решений об их консолидации будет проведен в Северной Осетии. С такой инициативой выступила директор департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева на заседании рабочей группы по вопросам развития электросетевого комплекса республики.

"Как отметила Елена Медведева, на территории Северной Осетии необходимо провести технический аудит состояния сетевых активов, не входящих в группу "Россети Северный Кавказ", для дальнейшего принятия решений об их консолидации. Для проведения этой работы предложено создать комиссию с участием представителей региональных органов власти, энергокомпаний, а также независимых экспертов", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Северной Осетии.

Мероприятия по консолидации энергообъектов в Северной Осетии проводятся в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса России для повышения надежности электроснабжения жителей и предприятий регионов. Кроме того, президентом России Владимиром Путиным даны особые поручения по созданию в каждом регионе единого центра ответственности за надежное энергоснабжение потребителей.

Как пояснили в пресс-службе, органы власти региона готовы рассмотреть положительный опыт других субъектов и возможность его применения в совместной работе.

По инициативе правительства Северной Осетии был также рассмотрен вопрос создания единого платежного документа. Вице-премьер Русланбек Икаев предложил совместное участие в создании платежного документа по принципу "одного окна", который будет удобен для плательщиков коммунальных услуг. Инициатива была поддержана участниками рабочей группы.