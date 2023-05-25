Новак заявил, что ОПЕК+ на встрече 4 июня определит, что лучше для рынка

Вице-премьер РФ отметил, что встречи ОПЕК+ направлены на совместное обсуждение состояния нефтяного рынка и достижение консенсуса по дальнейшим действиям, которые должны быть реализованы для достижения сбалансированности

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ на встрече, которая запланирована на 4 июня, определят, что лучше для нефтяного рынка, придерживаясь при этом вектора предыдущих решений. Россия будет участвовать в этой дискуссии совместно с партнерами по альянсу, сообщил журналистам в четверг вице-премьер РФ Александр Новак.

"Россия будет участвовать в дискуссии вместе с партнерами для того, чтобы определить, что лучше для рынка, при этом придерживаясь всех предыдущих решений", - сказал он.

Новак отметил, что встречи ОПЕК+ направлены на совместное обсуждение состояния нефтяного рынка и достижение консенсуса по дальнейшим действиям, которые должны быть реализованы для достижения сбалансированности. "Это системный подход, который также будет основой встречи ОПЕК+ в июне, где в случае необходимости могут быть приняты решения", - добавил вице-премьер.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ на встрече, которая запланирована на 4 июня, определят, что лучше для нефтяного рынка, придерживаясь при этом вектора предыдущих решений. Россия будет участвовать в этой дискуссии совместно с партнерами по альянсу, сообщил журналистам в четверг вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак отметил, что встречи ОПЕК+ направлены на совместное обсуждение состояния нефтяного рынка и достижение консенсуса по дальнейшим действиям, которые должны быть реализованы для достижения сбалансированности.

"Это системный подход, который также будет основой встречи ОПЕК+ в июне, где в случае необходимости могут быть приняты решения. Мы не согласны с фактом искажения информации Блумберг, на основании неполного цитирования заявляющего о несогласии России с возможностью принятия решений на будущей встрече. Россия будет участвовать в дискуссии вместе с партнерами для того, чтобы определить, что лучше для рынка, при этом придерживаясь всех предыдущих решений", - сказал он.

Ранее Новак в интервью "Известиям" заявлял, что не ожидает каких-то новых шагов на предстоящей встрече ОПЕК+, которая состоится в очном формате. Агентство Блумберг в контексте высказывания вице-премьера написало, что "Россия преуменьшила вероятность нового сокращения добычи ОПЕК+".

В октябре 2022 года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки с ноября, а также продлили сделку до конца 2023 года. За базу для отсчета сокращения добычи нефти приняты квоты в рамках сделки ОПЕК+ по состоянию на август 2022 года. Мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 3 апреля подтвердил приверженность договоренностям, достигнутым на встрече в октябре 2022 года.

При этом 2 апреля ряд стран, входящих в ОПЕК+, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года. Общий объем сокращения, включая долю России, составляет 1,66 млн б/с.