УК "Альфа-Капитал" победила в двух номинациях премии Investfunds Awards

Компанию, в частности, наградили за лучшее мобильное приложение

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Управляющая компания (УК) "Альфа-Капитал" стала победителем в двух номинациях премии Investfunds Awards в рамках конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Биржевой фонд "Альфа-Капитал Управляемые облигации", находящийся под управлением компании, в 2022 году стал лидером по привлечениям среди облигационных биржевых фондов и выиграл в номинации "Лучший БПИФ рынка облигаций с СЧА более 1 млрд рублей - 2022". Фонд инвестирует преимущественно в корпоративные рублевые облигации, в прошедшем году фонд показал доходность в 7,08%", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также УК "Альфа-Капитал" стала победителем премии в номинации "Лучшее мобильное приложение управляющей компании - 2022". За прошедший год новыми пользователями сервиса стали почти 100 тыс. человек. В пресс-службе добавили, что компания продолжает развивать свой мобильный сервис: в последних обновлениях приложения появилась функция оптимизированного конструктора отчетов, новый раздел с программой лояльности, календарь выплат купонов и дивидендов.

"Наши клиенты особенно заинтересованы в стратегиях, ориентированных на рублевые активы, и мы уверены, что высокий потенциал российского фондового рынка в совокупности с комфортным доступом через цифровые каналы внесет ощутимый вклад в дальнейшее развитие сегмента инвестиций и бизнеса "Альфа-Капитал", - рассказала генеральный директор УК "Альфа-Капитал" Ирина Кривошеева.

В 2022 году, как напомнили в пресс-службе, награды Investfunds Awards удостоились два биржевых фонда под управлением компании - "Альфа-Капитал Управляемые российские акции" и "Альфа-Капитал Управляемые облигации", также победителем премии стало приложение для инвесторов "Альфа-Капитал".