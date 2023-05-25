Турецкая Botas опровергла информацию о возможной передаче управления "Газпрому"

В компании заявили, что продолжат свою деятельность в качестве гаранта безопасности энергоснабжения Турции

АНКАРА, 25 мая. /ТАСС/. Турецкая нефтегазовая компания Botas в четверг опровергла появившуюся в СМИ информацию о якобы обсуждающихся или возможных намерениях передачи управления компанией российскому холдингу "Газпром".

"В ряде СМИ появились необоснованные утверждения о том, что Botas будет передана российской нефтегазовой компании "Газпром". В связи с этим у нас возникла необходимость правильно проинформировать общественность. Утверждения о продаже или передаче компании Botas - ведущего государственного учреждения Турции в энергетическом секторе - какой-либо стране или компании, включая "Газпром", не имеют ничего общего с реальностью", - говорится в заявлении турецкой компании, размещенном на ее сайте.

Botas заявила, что "продолжает свою деятельность в качестве гаранта безопасности энергоснабжения Турции". Также компания отметила, что оставляет за собой право отреагировать в юридической плоскости на безосновательные спекуляции, которые негативно влияют на нее и на турецкий энергосектор.

Ранее в "Газпроме" заявили, что "информация, распространяемая в ряде турецких СМИ о якобы имевших место переговорах или намерениях в отношении передачи в управление "Газпрому" турецкой компании Botas, полностью не соответствует действительности".

Накануне турецкий телеканал Halk TV со ссылкой на бывшего функционера Botas Али Арифа Актюрка сообщил, что "Газпром" якобы может предложить Турции передать ему в управление госкомпанию Botas в обмен на погашение задолженностей за поставляемый этой стране российский природный газ.