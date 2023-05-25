В России не планируют вводить дополнительные ограничения на валютные сбережения

Зампред Банка России Алексей Заботкин напомнил, что с начала марта 2022 года выдача иностранной валюты с действующих вкладов ограничена суммой в $10 тыс.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Государство не планирует накладывать какие-либо новые ограничения на распоряжение валютными сбережениями граждан. Об этом в четверг сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин на брифинге в Волго-Вятском главном управлении ЦБ в Нижнем Новгороде.

"Никаких [новых] ограничений на распоряжение валютными сбережениями государство накладывать не намерено", - сказал Заботкин.

Он напомнил, что Банк России в начале марта 2022 года на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке ограничил выдачу иностранной валюты с действующих вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода - с 9 марта по 9 сентября. Позднее ЦБ РФ продлил эти ограничения до 9 сентября 2023 года.

Сейчас Банк России проводит общественные консультации по обзору денежно-кредитной политики. Руководители Банка России, отвечающие за денежно-кредитную политику, проводят встречи с представителями общественных организаций, бизнеса, академического сообщества и органов власти во всех регионах страны. Консультации проходят очно на базе главных управлений Банка России в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. В Нижнем Новгороде такая встреча прошла 25 мая.