Губернатор Томской области выделил дополнительно 2,4 млрд рублей на зарплату бюджетникам

По словам Владимира Мазура, решение принято по результатам работы комиссии, которая оценила справедливость начислений

ТОМСК, 25 мая. /ТАСС/. Расходы на зарплаты бюджетникам в Томской области увеличатся на 2,4 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор Владимир Мазур.

Ранее губернатор сообщал, что получает много жалоб от учителей на уровень зарплаты. В связи с этим была создана соответствующая комиссия.

"Получаю много жалоб от бюджетников и особенно - учителей на уровень зарплаты и сложности начислений. Рассказывал вам, что создал комиссию, которая проверяет справедливость начислений. По результатам ее работы принял решение - увеличить зарплату. Дополнительно направим на зарплаты в бюджетной сфере 2,4 млрд рублей", - написал Мазур.

Он пояснил, что сейчас школа получает деньги на выплату зарплаты, исходя из количества учителей. Однако из-за нехватки кадров многие из них берут на себя дополнительную нагрузку. Он считает, что деньги должны "идти" не "за учителем", а "за учеником". За счет этого реальная зарплата сможет вырасти.

По его словам, проблему с кадрами в школах помогут решить возврат к практике распределения выпускников, распространение программы "Земский учитель", а также подключение к развитию школьного образования социально ответственного бизнеса.