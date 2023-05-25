Беглов сообщил о восстановлении иностранного турпотока в Петербург за счет стран Азии

По словам губернатора города, также ведутся переговоры по развитию туризма со странами Латинской Америки

САНКТ-ПЕТEPБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Иностранный туристический поток в Санкт-Петepбург постепенно восстанавливается за счет роста интереса к посещению города со стороны туристов из стран СНГ и Азии. Об этом сообщил в четверг губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78".

"Рассчитываем, что программа "Санкт-Петербург - культурная столица СНГ" в 2023 году позволит стимулировать культурный обмен и нарастить турпоток из бывших советских республик. <...> Саммит Россия - Африка, который пройдет в июле, может поднять интерес представителей этого континента к поездкам в Петербург. Также мы ведем переговоры по развитию туризма со странами Латинской Америки. Мир пришел в движение, и больше не будет прежним. Россия востребована, много туристов приезжают в Россию, в Санкт-Петербург", - сообщил губернатор.

По мнению Беглова, стимулом для дальнейшего роста въездного туризма станет проведение в Санкт-Петербурге саммита Россия - Африка и мероприятий в рамках программы "Санкт-Петербург - культурная столица СНГ".

Беглов сказал, что в городе уже стало больше туристов из ОАЭ, Катара, Ирана, Турции и других восточных стран. "Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока обладают населением почти 3,5 млрд человек. Это большой рынок и важно развивать эти контакты", - отметил он.

При этом, по словам Беглова, путешественники из стран арабского востока тратят за границей в шесть раз больше, чем туристы из других государств. Они увеличивают спрос на четырех- и пятизвездочные отели, часто отправляются в поездки большими семьями и группами на продолжительный срок - 10-14 дней, иногда на полтора месяца.

По оценке Российского союза туриндустрии, доходы коллективных средств размещения Петербурга за I квартал 2023 года составили 7,8 млрд рублей. Это на 1,5 млрд больше, чем в 2019 году. В 2022 году Петербург принял более 8 млн гостей - на треть больше, чем в 2021 году. За прошлый год в городе в 26 раз увеличилось количество маршрутов, которые включают посещение общественных пространств и других объектов новой туристской географии Петербурга, сообщил Беглов.