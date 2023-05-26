Путин проведет встречу с членами "Деловой России"

Как отмечал президент РФ, общественная организация - одно из ведущих бизнес-объединений в стране, которое глубоко понимает проблемы предпринимателей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с представителями общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Ранее о том, что такое мероприятие планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля также напомнил, что 26 мая в РФ отмечается День предпринимателя.

В предыдущий раз Путин общался с членами "Деловой России" в феврале 2022 года. Тогда на повестке дня были вопросы стимулирования инвестиционной активности частного бизнеса, снижения административного давления и избыточного контроля, развития инфраструктуры и совершенствования нормативного регулирования.

Президент говорил, что "Деловая Россия" является одним из ведущих бизнес-объединений в стране, которое глубоко понимает проблемы предпринимателей и широко представлено в регионах. Это, по словам Путина, помогает "Деловой России" "предельно конкретно обсуждать вопросы экономической и законодательной, а также бизнес-повестки, вести конструктивный партнерский диалог с органами власти, причем на всех уровнях".

Глава государства регулярно лично общается с представителями бизнеса, обсуждает с ними насущные вопросы и проблемы. В частности, 16 марта он выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, после чего продолжил общение с бизнесменами на закрытой для представителей СМИ встрече. Глава государства также традиционно принимает участие в работе крупнейших экономических форумов страны - ПМЭФ и ВЭФ. В этом году Петербургский международный экономический форум запланирован на 14-17 июня.