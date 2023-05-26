На "Амурэкспо" обсудят перспективы развития Дальнего Востока, импортозамещение и туризм

Форум продлится до 28 мая

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая. /ТАСС/. Мероприятия деловой программы российско-китайского экономического форума "Амурэкспо-2023" начнутся в пятницу. За три дня, до 28 мая, на площадке обсудят российско-китайское экономическое сотрудничество, возможности создания международных территорий опережающего развития (ТОР), импортозамещение и развитие приграничного туризма.

Форум включает более 20 деловых, культурных и событийных мероприятий. Ключевым станет пленарная сессия, на которой обсудят вопросы российско-китайского экономического сотрудничества и перспективы создания международных ТОР на Дальнем Востоке в партнерстве с Китаем. В сессии примут участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генконсул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян, губернатор Амурской области Василий Орлов, представители китайских и российских территорий, бизнеса и институтов развития.

В этот же день состоится практическая сессия "Летний туристический сезон - 2023 - ключ на старт", во время которой представители сферы гостеприимства Приамурья обсудят перспективы развития туристического потенциала и затронут тему промышленного туризма в регионе. Во время круглого стола, посвященного вопросам импортозамещения и параллельного импорта, участники обсудят перспективы сотрудничества с иностранными партнерами в текущих реалиях.

На следующий день состоится сессия "Дальний Восток - надежный поставщик продукции агропромышленного комплекса в страны Азиатско-Тихоокеанского региона". Здесь расскажут о возможностях инвестирования в проекты аграрной промышленности, увеличении объемов сбыта дальневосточной продукции. Сессия состоится с участием партнеров из китайской провинции Хэйлунцзян.

Также на форуме будет работать отдельная площадка, посвященная туризму, где размещены экспозиции и лекторий. Будут проводиться встречи с тревел-блогерами, туроператорами, отельерами и рестораторами.

"Амурэкспофорум" проводится в Благовещенске с 1992 года. В этом году выставка получила статус выездной площадки Восточного экономического форума (ВЭФ), а часть мероприятий пройдет в Китае. В 2022 году участниками форума стали более 150 компаний из России и КНР. В этом году власти Приамурья ожидают более 1,5 тыс. участников. От представителей власти, бизнеса Китая - порядка 200 участников.