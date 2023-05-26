Министерство нефти Ирака опровергло информацию о соглашении с Saudi Aramco

В ведомстве отметили, что компания планирует изучить механизмы сотрудничества

ДУБАЙ, 26 мая. /ТАСС/. Министерство нефти Ирака в четверг опровергло информацию о том, что с национальной нефтяной компанией Саудовской Аравии Saudi Aramco было заключено соглашение о разработке гигантского газового месторождения Аккас на севере республики. Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как уточнило Министерство нефти Ирака, на переговорах с Министерством энергетики Саудовской Аравии иракская сторона "пригласила саудовские компании инвестировать в нефтегазовый сектор" республики. Saudi Aramco, в частности, предложили "инвестировать и участвовать в разработке" месторождения Аккас, расположенного в провинции Анбар на севере арабской республики. В ведомстве уточнили, что соглашение о разработке месторождения заключено не было, а саудовский нефтяной гигант "изучит механизмы сотрудничества".

Ранее в четверг Министерство нефти Ирака сообщило, что в ходе заседания координационного совета двух стран заместитель премьер-министра и министр нефти республики Хайян Абдель Гани объявил о достижении соглашения с "братьями из королевства о том, что Saudi Aramco будет инвестировать и разрабатывать газовое месторождение Аккас в провинции Анбар". Указывалось, что целью инвестиций в месторождение является увеличение производственных мощностей до 400 млн куб. м в сутки.

В 2011 году южнокорейская газовая компания Kogas подписала контракт с правительством Ирака на разработку месторождения Аккас. Однако проект южнокорейской компании стоимостью $5,8 млрд был приостановлен после того, как террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) захватила большую часть провинции Анбар в мае 2014 года. В ноябре 2017 года иракские силы отбили месторождение у боевиков, после чего Багдад приступил к переговорам с Kogas относительно возобновления работ, однако они не увенчались успехом.