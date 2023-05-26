Wildberries опроверг информацию о блокировке товаров на 50 млрд рублей

Ранее правозащитники направили обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет, попросив проверить действия руководства маркетплейса

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Маркетплейс Wildberries назвал не соответствующей действительности информацию о блокировке товаров у продавцов на сумму 50 млрд рублей, которую озвучил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в маркетплейсе.

Волков накануне заявил, что правозащитники обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой проверить действия руководства онлайн-ретейлера на предмет возможного мошенничества после решения заблокировать товары продавцов маркетплейсов на сумму более 2 млрд рублей. По его словам, причиной обращения стало то, что, со слов предпринимателей, Wildberries заблокировал товары продавцов на общую сумму 50 млрд рублей.

"Информация о якобы блокировке товаров на сумму 50 млрд рублей, которую распространил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы, глава Союза электронной торговли Георгий Волков, не соответствует действительности", - сказано в сообщении.

По данным компании, услугами нелегального продвижения на онлайн-платформе воспользовались около 300 продавцов: им злоумышленники предложили свои услуги через специально написанный Telegram-бот. Через него продавцы с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке, но не оплачивали их, чем был причинен значительный ущерб компании.

Пресс-служба компании сообщила, что Wildberries завершил проверку 60% из 300 продавцов, подозреваемых в использовании "серых" схем продвижения на платформе, и "разморозил" их баланс.

"Сейчас речь идет лишь о приостановке выплат порядка 120 (40%) продавцам на время следственных действий правоохранительных органов и внутренних проверок действий продавцов. При этом у них есть полный доступ к личному кабинету и возможности управления им. 10 июня, после завершения проверки, большая часть выплат может быть возобновлена, если проверка подтвердит отсутствие мошенничества со стороны продавцов", - отметили в компании.