Wildberries пригласил продавцов к обсуждению проблемы с нелегальным продвижением

В компании отметили, что публичные скандалы не поспособствуют разрешению сложившейся ситуации

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Маркетплейс Wildberries призвал инициативную группу продавцов, в отношении которых компания приостановила выплаты после выявления мошеннической схемы продвижения товаров на платформе, начать обсуждение возможных путей урегулирования ситуации и поиск совместных решений. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Wildberries.

"Призываем инициативную группу продавцов, в отношении которых приостановлены выплаты, начать обсуждение с компанией возможных путей урегулирования ситуации и поиск совместных решений. Мы открыты к взаимодействию и призываем адвокатов инициативной группы продавцов выбрать путь конструктивных переговоров, а не конфронтации", - сказано в сообщении компании.

В компании напомнили, что помимо обращения в правоохранительные органы Wildberries инициировала независимое расследование этого случая мошенничества с привлечением независимой специализированной компании. В маркетплейсе отметили, что мошеннические схемы на рынке интернет-торговли являются общей проблемой и для платформ, и для продавцов. "Только в сотрудничестве мы сможем эффективно совместно противодействовать им. Публичные скандалы и давление на компанию и правоохранительные органы не являются способом разрешения сложившейся ситуации", - добавляется в сообщении

Ретейлер выразил сожаление, что группа продавцов выбрала путь эскалации, нарушение общественного порядка, злоупотребления правом и распространение клеветы. "Они отказалась от переговоров с компанией и поиска решений в правовом поле", - добавили в Wildberries.

В сообщении уточняется, что сразу после выявления мошеннической схемы продвижения товаров на платформе Wildberries был начат переговорный процесс с продавцами, которые стали ее участниками. В результате переговоров уже по 60% из случаев проверка завершена и выплаты продавцам возобновлены. В настоящее время речь идет лишь о приостановке выплат порядка 120 продавцам из 300 на время следственных действий правоохранительных органов и внутренних проверок действий продавцов. "При этом у них есть полный доступ к личному кабинету и возможности управления им. 10 июня, после завершения проверки, большая часть выплат может быть возобновлена, если проверка подтвердит отсутствие мошенничества со стороны продавцов", - рассказали в компании.