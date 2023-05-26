Маккарти назвал тяжелыми переговоры по повышению потолка госдолга США

При этом спикер Палаты представителей отметил, что диалог будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) назвал тяжелыми переговоры с администрацией американского президента Джо Байдена по вопросу повышения потолка госдолга с целью предотвращения дефолта в стране, но выразил уверенность в достижении договоренности. Законодатель пообщался с журналистами в четверг вечером, покидая Конгресс.

"Соглашения нет. <...> Это тяжело. Но мы работаем и будем работать до тех пор, пока не сделаем это", - приводит его слова агентство Reuters. "Мы говорили с Белым домом весь день, мы ходим туда-сюда, это непросто. Мы хотим быть уверенными в том, что это соглашение будет достойно американского народа", - добавил Маккарти.

Как сообщило агентство ранее, Байден и Маккарти приближаются к договоренностям в вопросе повышения потолка госдолга при ограничении расходов федеральных властей США. Стороны, как ожидается, подготовят документ, в котором будут приведены согласованные ими показатели по выделению средств, в том числе на образование и жилищное строительство. Reuters уточняет, что имеющиеся сейчас разногласия между Белым домом и республиканцами касаются расходов в размере около $70 млрд.