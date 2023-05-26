25 мая, 23:46

Вершинин заявил, что РФ продолжит попытки изъять удобрения и продовольствие из-под санкций

Нормализация их поставок необходима для защиты интересов партнеров России из стран Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, подчеркнул замглавы МИД

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия продолжит прилагать усилия по изъятию отечественных удобрений и продовольствия из-под санкций и нормализации их экспортных поставок. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в своем выступлении, текст которого опубликован на сайте МИД РФ в пятницу.

Читайте также
МИД РФ назвал агрокорпорации Запада главными бенефициарами роста цен на продовольствиеМИД РФ: зерновой сделке придется искать альтернативы, если не разблокируют экспорт РоссииВ МИД проанализируют соответствие деятельности международных организаций интересам России

"Продолжим активные усилия по изъятию отечественных удобрений и продовольствия из-под санкций, нормализации их экспортных поставок в интересах обеспечения глобальной продовольственной безопасности и защиты интересов наших партнеров из стран Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока", - сказал он.

Вершинин подчеркнул, что Россия была и остается не только одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире, но и продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои международные обязательства по экспорту сельхозпродукции, удобрений, энергоносителей и других критически важных товаров. "Хорошо осознаем важность социально значимых поставок, включая продовольствие, имеющих определяющее значение для комплексного развития стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, успешного достижения ими показателей продовольственной обеспеченности и выполнения целей устойчивого развития", - отметил он.

Замминистра обратил внимание, что российский агропромышленный комплекс в целом показывает уверенную положительную динамику. Он добавил, что РФ, несмотря на санкционные барьеры и ограничения, поддерживает свой экспортный потенциал, в том числе за счет переориентирования поставок на дружественные страны, прежде всего Азии и Африки. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация