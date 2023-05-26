В МИД РФ назвали зерновую сделку "ширмой" для вывоза украинского зерна в "сытые" страны

Замглавы ведомства Сергей Вершинин добавил, что с 1 августа 2022 года в нуждающиеся страны было направлено лишь 2,5% грузов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Зерновая сделка на словах подавалась как направленная на снижение угроз продовольственной безопасности, а на деле оказалась ширмой для коммерческого вывоза украинского зерна в сытые страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Текст выступления распространен на сайте МИД РФ в пятницу.

Замминистра указал, что наглядным примером спекуляций европейцев и американцев на нуждах беднейших стран в своих интересах стала реализация так называемой зерновой сделки. Он напомнил, что известный пакет, предложенный генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года, состоит из двух взаимоувязанных договоренностей - черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия и российского аммиака и меморандума Россия - ООН по нормализации сельхозэкспорта.

"На словах данный пакет подавался как направленный на снижение угроз продовольственной безопасности и оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки. На деле же оказался ширмой для коммерческого вывоза украинского зерна в сытые страны и получения сверхприбылей скупившими украинские пахотные земли <...> западными корпорациями (американскими Archer Daniels Midland, Bunge и Cargill, а также нидерландской Louis Dreyfus - прим. ТАСС)", - сказал Вершинин.

Замминистра отметил, что с 1 августа 2022 года из портов Одессы, Южного и Черноморска в общей сложности было вывезено более 30,3 млн тонн зерна. "Львиная доля продукции (80%) ушла в страны с высоким уровнем доходов и выше среднего, в том числе в ЕС (порядка 40%). На долю нуждающихся государств (Эфиопия, Йемен, Афганистан, Судан и Сомали) пришлось лишь 722 тыс. тонн, или 2,5% грузов, - заметил он. - Это, однако, не мешает западникам при поддержке ооновцев лицемерно тиражировать тезисы о глобальной продовольственной безопасности, угрозах голода и нераспространении их санкций на продовольствие и удобрения".

"Реальность же такова: в тексте черноморской инициативы про эти благородные задачи не говорится ни слова, в меморандуме Россия - ООН содержится несколько соответствующих развернутых пассажей. Это, однако, не мешает США, ЕС и Великобритании вводить новые санкционные пакеты против российского сельхозэкспорта и в целом методично саботировать выполнение второй части сделки - меморандума Россия - ООН", - добавил Вершинин.

Заявленное предназначение

По словам замминистра, вывод напрашивается сам собой: предложенный Гутерришем и подписанный в Стамбуле пакет не работает. "Не выполняется не только меморандум Россия - ООН, но даже предусмотренные в обоих соглашениях поставки российского аммиака, в том числе из задействованного в черноморской инициативе порта Южный. Сама же инициатива окончательно и бесповоротно дискредитировала свое заявленное гуманитарное предназначение", - подчеркнул он.

Вершинин напомнил, что в этих условиях в качестве чрезвычайной меры и в ответ на обращения руководства Турции РФ согласилась на продление черноморской инициативы до конца предусмотренного договоренностью 120-дневного цикла, то есть до 17 июля включительно.

"Вновь напомнили, что без ощутимого прогресса по решению пяти системных проблем, осложняющих отечественный сельхозэкспорт, - переподключения Россельхозбанка к SWIFT; возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятия запрета на доступ в порты; восстановления работы аммиакопровода Тольятти - Одесса; разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний - ни о каком дальнейшем продолжении или тем более расширении черноморской инициативы речи идти не может", - констатировал он.