В Марокко в IT-выставке Gitex Africa примут участие компании из России

Всего в мероприятии будут участвовать более 900 компаний из разных стран

РАБАТ, 26 мая. /ТАСС/. Свыше 900 компаний из разных стран мира, включая РФ, примут участие в международной выставке Gitex Africa, посвященной цифровым технологиям и инновациям, которая пройдет в марокканском городе Марракеш в период с 31 мая по 2 июня. Об этом сообщили организаторы мероприятия в ходе пресс-конференции, состоявшейся в четверг в Сале (пригороде Рабата).

"На Gitex Africa, которая состоится под патронажем короля Мухаммеда VI, ожидается участие более 900 компаний, приезд делегаций из более 100 стран мира", - отметили в оргкомитете, добавив, что в дни выставки состоится "интенсивное и ориентированное на результат взаимодействие государственного и частного секторов по различным вопросам цифровой экономики".

"Марокко имеет честь принимать первую выставку Gitex Africa. Это реальная возможность углубить предпринятые усилия и проделанную в последние годы работу в области перехода к цифровым технологиям и технологических инноваций", - подчеркнула со своей стороны принявшая участие в пресс-конференции марокканский министр-делегат при главе правительства, отвечающая за переход к цифровым технологиям и административную реформу Гита Меззур.

"Потенциал технологий на африканском континенте безграничен, и пришло время действовать. В то время, как в Африке создается среда, благоприятствующая технологическим инновациям, Gitex Africa в Марракеше предоставит возможность собрать вместе технологических магнатов и привлечь инвестиции", - заявил в свою очередь генеральный директор марокканского Агентства цифрового развития Мухаммед Дрисси Мельяни.

Россию на Gitex Africa будут представлять около 40 компаний, главным образом, из Москвы и Санкт-Петербурга. Как ранее сообщили корреспонденту ТАСС в торговом представительстве РФ в Марокко, международная выставка Gitex Africa в Марракеше станет одной из площадок для российских экономических операторов по налаживанию новых связей на африканских рынках в преддверии второго саммита Россия - Африка, запланированного на июль 2023 года в Санкт-Петербурге.

На Gitex Africa будут обсуждаться вопросы цифровых технологий и инноваций, электронной коммерции, искусственного интеллекта, телекоммуникаций и кибербезопасности. Запланирован приезд министров и руководителей агентств нескольких африканских стран, отвечающих за цифровое развитие, руководителей африканских банков, топ-менеджеров крупных международных компаний, например Mastercard, Microsoft и других.