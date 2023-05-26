26 мая, 00:38

Минфин Японии сообщил о рекордной стоимости зарубежных активов страны

Она достигла 418,62 трлн иен

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Совокупная стоимость зарубежных активов правительства, компаний и граждан Японии к концу 2022 года достигла рекордных 418,62 трлн иен (около $2,98 трлн по нынешнему курсу). Об этом говорится в отчете, опубликованном в пятницу на сайте японского министерства финансов.

В сравнении с 2021 годом стоимость активов возросла на 0,2%, ее увеличение продолжается на протяжении 5 лет.

По данным газеты Sankei, Япония занимает первое место в мире по стоимости зарубежных активов на протяжении 32 лет. 

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