Gucci не планирует открывать магазины в России в ближайший год

При этом компания не намерена официально покидать российский рынок

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Компания Gucci, представляющая одноименный бренд элитной модной одежды, не рассчитывает открывать свои розничные магазины в России в ближайший год. Тем не менее у компании нет намерений формально уходить из России, следует из отчетности ее местного юридического лица, аудиторское заключение подписано 27 марта 2023 года.

С 5 марта 2022 года Gucci приостановила работу магазинов и операции по реализации товаров в розницу на территории России, но сохранила рабочие места и арендованные объекты, следует из отчета. "Компания не рассчитывает возобновить деятельность магазинов в ближайший год", - говорится в документации.

Российский Gucci на конец 2022 года имел восемь обособленных подразделений - шесть в черте Москвы и два - в Московской области (города Красногорск и Долгопрудный). Местная компания отмечает, что не намерена ликвидировать свое юридическое лицо, на которое записаны указанные подразделения - юридическое присутствие в России останется.

В российском подразделении планируется существенное сокращение деятельности и численности работников, число которых на конец 2022 года составило 129 человек (не менялось с конца 2021 года). Несмотря на это, отчетность составлена из допущения того, что компания продолжит оптовую продажу товарных запасов юридическому лицу.

Чистый убыток "Гуччи Рус" за 2022 год составил 1,55 млрд рублей, хотя годом ранее компания получила прибыль в 327 млн. Выручка упала более чем в 5 раз - с 5 млрд рублей в 2021 году до 955 млн по итогам 2022 года.

Gucci торгует в розницу обувью, одеждой, изделиями из кожи, часами, ювелирными изделиями, парфюмерией и другими товарами. Компания и бренд принадлежат французской группе Kering, чьи другие бренды (Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni) также закрыли свои магазины в стране. В России Gucci зарегистрирована в конце мая 2013 года.