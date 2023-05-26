Почти 70% опрошенных россиян готовы приобрести автомобиль по параллельному импорту

Большинство респондентов обосновали такое решение тем, что они не довольны выбором автомобилей, представленным на российском рынке

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Почти 70% опрошенных россиян готовы купить ввезенный по параллельному импорту автомобиль. Об этом говорится в совместном исследовании СК "Росгосстрах" и сервиса проверки автомобилей "Автокод" (материалы есть в распоряжении ТАСС). В опросе приняли участие более 1,2 тыс. респондентов.

"Большинство россиян теоретически готовы приобрести автомобиль по параллельному импорту, выяснили СК "Росгосстрах" и сервис проверки автомобилей "Автокод" в ходе совместного опроса автомобилистов, планирующих покупку машины. Утвердительно ответили на вопрос о такой возможности 69% опрошенных респондентов", - отмечается в исследовании.

Это объясняется тем, что более половины из них (56%) не довольны выбором автомобилей, которые представлены сейчас на рынке РФ. Четверть опрошенных (23%) полагают, что автомобили, ввезенные по параллельному импорту, являются более качественными.

При этом 15% респондентов уверены в том, что не купят такой автомобиль. Среди причин 37% называют высокую цену автомобиля, а другие говорят об отсутствии гарантии и возможных проблемах с запчастями, отмечается в опросе.

"Среди тех, кто не готов к покупке по параллельному импорту, еще 26% предпочтут сделать выбор в пользу иномарки с пробегом, которая уже есть на рынке, а 20% лучше приобретут китайский или отечественный автомобиль", - говорится в исследовании.