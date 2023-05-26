В Благовещенске открылся российско-китайский экономический форум "Амурэкспо"

Часть мероприятий пройдет в Китае

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая. /ТАСС/. Открытие российско-китайского экономического форума "Амурэкспо-2023" состоялось в Благовещенске. Старт форуму дали губернатор Амурской области Василий Орлов, зампредседателя народного правительства провинции Хэйлунцзян Ван Исинь, мэр Благовещенска Олег Имамеев и мэр города Хэйхэ Чжао Жунго, сообщает корреспондент ТАСС места событий.

"Амурэкспофорум" проводится в Благовещенске с 1992 года. В этом году выставка получила статус выездной площадки Восточного экономического форума (ВЭФ), а часть мероприятий пройдет в Китае. В 2022 году участниками форума стали более 150 компаний из России и КНР. В этом году власти Приамурья ожидают более 1,5 тыс. участников. От представителей власти, бизнеса Китая - порядка 200 участников.

Орлов в приветственном слове отметил, что открывшийся форум целиком посвящен развитию российско-китайских торгово-экономических отношений. "Надеюсь, что мы сможем провести этот форум достойно и проводить его ежегодно в таком формате. Сегодня нам немного не повезло с погодой, но, как китайские друзья сказали, дождь это к деньгам. Поэтому еще раз поздравляю с открытием форума, желаю вам успехов", - сказал Орлов.

С 26 по 28 мая на форуме состоится около 20 деловых, культурных и событийных мероприятий. Ключевым станет пленарная сессия, на которой обсудят вопросы российско-китайского экономического сотрудничества и перспективы создания международных ТОР на Дальнем Востоке в партнерстве с Китаем. В этот же день состоится практическая сессия "Летний туристический сезон 2023 - ключ на старт", во время которой представители сферы гостеприимства Приамурья обсудят перспективы развития туристического потенциала и затронут тему промышленного туризма в регионе. Во время круглого стола, посвященного вопросам импортозамещения и параллельного импорта, участники обсудят перспективы сотрудничества с иностранными партнерами в текущих реалиях.

На следующий день состоится сессия "Дальний Восток - надежный поставщик продукции агропромышленного комплекса в страны Азиатско-Тихоокеанского региона". Здесь расскажут о возможностях инвестирования в проекты аграрной промышленности, увеличении объемов сбыта дальневосточной продукции. Сессия состоится с участием партнеров из китайской провинции Хэйлунцзян.

Также на форуме будет работать отдельная площадка, посвященная туризму, где размещены экспозиции и лекторий. Будут встречи с тревел-блогерами, туроператорами, отельерами и рестораторами.