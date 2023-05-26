В Хабаровском крае планируют заменить около 280 лифтов

Это в три раза больше, чем годом ранее

ХАБАРОВСК, 26 мая. /ТАСС/. Количество замененных лифтов в Хабаровском крае в 2023 году в три раза превысит аналогичный показатель 2022 года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В 2023 году планируется заменить 279 подъемников в 91 доме на 1,2 млрд рублей. Это в три раза больше, чем в 2022 году, когда заменили 90 лифтов в 40 домах", - говорится в сообщении. Работы проведут на средства капремонта.

Новые лифты будут соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза. Все не подходящие под регламент лифты остановят в феврале 2025 года. Отмечается, что устанавливаемое в крае лифтовое оборудование отечественного производства, оно поставляется Щербинским лифтостроительным заводом, Карачаровским механическим заводом, Чебоксарским лифтостроительным заводом и другими предприятиями.

В целом в 2023 году капитально отремонтируют 286 многоквартирных домов. На эти цели выделено 1,7 млрд рублей. Большую часть плана и по количеству домов, и по сумме составляют работы по замене лифтового оборудования. В настоящее время в Хабаровске ведутся работы в 56 домах, в Комсомольске-на-Амуре - в 48. Программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в регионе с 2014 года. За это время капитально отремонтировано свыше 2,6 тыс. многоэтажек.