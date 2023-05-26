Эксперт назвала проблемы, мешающие сотрудничеству РФ и Китая

По словам научного сотрудника Центра исследований экономики России Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Гао Цзисян, в их число входят транспортно-логистические и административные барьеры

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая. /ТАСС/. Развитие российско-китайского сотрудничества сдерживают проблемы с логистикой, платежными системами, а также административные барьеры. Об этом сообщила главный научный сотрудник Центра исследований экономики России Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Гао Цзисян.

"Есть барьеры в [развитии] сотрудничества. Первое - это транспортно-логистические барьеры. Приведем в пример порт Суйфэньхэ и пограничный с ним. Комплексные мощности порта почти четыре раза превышают мощности пограничного. И даже если пограничный порт работает 24 часа в сутки, трудно увеличить значительно количество проходящих через него товаров", - сказала Гао Цзисян в пятницу в ходе круглого стола "Импортозамещение и параллельный импорт в новых экономических условиях" на "Амурскэкспофоруме".

Она также отметила, что сложностей добавляет несовпадение ширины железнодорожных колес, что сильно влияет на скорость логистики. "Китайские компании, как я знаю, способны решить эту проблему. Есть надежда, что проблема будет решена", - сказала Гао Цзисян.

По ее словам, на развитие российско-китайского сотрудничества влияют и проблемы с расчетами. Возникли сложности с переводами из российских банков, расчетный канал предприятий ограничен. Эксперт добавила, что в перспективе необходимо будет решить проблемы интеграции российской системы передачи финансового сообщения в китайскую банковскую систему. Она отметила, что решением может стать в том числе цифровая валюта.

В числе проблемных моментов Гао Цзисян назвала также административные барьеры. Чиновники не обращают внимания на требования предприятий. "Нам важно понять, что предприятия являются объектом экономического сотрудничества. Только при активном их участии сотрудничество может быть благополучно", - убеждена эксперт. Китайские компании заинтересованы в реализации проектов в России, но опасаются санкций. В этой связи на первый план выходят небольшие предприятия, меньше подверженные санкционному давлению.

"Амурэкспофорум" проводится в Благовещенске с 1992 года. На этот раз он проходит с 26 по 28 мая и включает более 20 деловых, культурных и событийных мероприятий. Ключевым станет пленарная сессия, на которой участники обсудят вопросы российско-китайского экономического сотрудничества и перспективы создания международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке в партнерстве с Китаем.