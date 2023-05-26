"Технополис Москва" за 2022 год создал порядка 2 тыс. рабочих мест

Лидерами по количеству созданных рабочих мест стали предприятия кластера микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" за 2022 год создали для столицы порядка 2 тыс. рабочих мест и более 30 млрд рублей инвестиций. Показатели увеличились на 40 и 12% соответственно в сравнении с 2021 годом, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

"Лидерами по количеству созданных рабочих мест стали предприятия кластера микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации. Они выпускают больше 50% всей продукции, производимой на территории "Технополиса", - сообщил мэр Москвы в пятницу.

В последние годы ОЭЗ "Технополис Москва" - флагман столичной промышленности. На данный момент здесь работает более 200 высокотехнологичных предприятий, около 90 имеют статус резидента и получают значительные налоговые льготы от города. В общей сложности они создали свыше 13,5 тыс. рабочих мест и вложили более 120 млрд рублей инвестиций.