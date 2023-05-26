Володин назвал госдолг США мировой финансовой пирамидой, созданной для обмана других стран

По мнению спикера Госдумы, зависимым от доллара государствам следует искать ему альтернативу

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Вашингтон вновь повышает потолок госдолга, используя этот механизм как финансовую пирамиду для обмана других стран. Государствам, зависимым от доллара, следует искать ему альтернативу, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Госдолг США - это мировая финансовая пирамида, построенная Вашингтоном для обмана других народов и стран. Правильно государствам, зависимым от доллара, уже сегодня искать альтернативу ему, тем самым снижая риски для своих граждан", - написал Володин в своем Telegram-канале в пятницу.

Он подчеркнул, что США в настоящее время находятся на пороге дефолта и президент страны Джо Байден, "как и его предшественники, вынужден вновь повышать потолок американского госдолга". "Со времен Второй мировой войны такое решение принималось более 100 раз. Штаты живут за счет других государств. Способность самостоятельно обслуживать долги уменьшается", - подчеркнул Володин.

Он добавил, что в 2023 году сумма процентных платежей по американскому госдолгу может достичь $1,5 трлн, что составляет "почти треть всех доходов бюджета США". По словам Володина, это несет в себе все большие риски, поэтому многие государства переходят на расчеты в национальных валютах.

"Доллар становится токсичным", - добавил Володин. Он также назвал госдолг США главной финансовой аферой века, подчеркнув, что "все финансовые пирамиды, как показывает история, рано или поздно заканчиваются крахом".