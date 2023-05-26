Ростех завершил приемочные испытания гусеничного вездехода ТМ-140

В госкорпорации сообщили, что машина подтвердила высокие эксплуатационные характеристики

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Отечественный гусеничный вездеход ТМ-140 холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) успешно прошел приемочные испытания межведомственной комиссии МЧС России. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что в ходе испытаний созданная на "Курганмашзаводе" машина подтвердила высокие эксплуатационные характеристики.

"Помимо универсального модуля, позволяющего решать задачи разного характера, вездеход может быть укомплектован электростанцией, мастерской для проведения ремонтно-восстановительных, сварочных и слесарных работ. А высокий запас хода более 500 км позволяет экипажу преодолевать большие расстояния в автономном режиме", - сказал исполнительный директор "Курганмашзавода" Петр Тюков, слова которого приводятся в сообщении.

В Ростехе подчеркнули, что в настоящее время рассматривается вопрос принятия техники на снабжение МЧС России.

До приемочных испытаний ТМ-140 принял участие в экспедиции "Безопасная Арктика - 2023", организованной весной этого года МЧС России. Экспедиция преодолела около 1,6 тыс. км за 12 суток по территориям Республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

"Курганские ТМ-140 не только с легкостью преодолевали снежное бездорожье, но и выручали другие экипажи в экстремальных дорожных условиях. На протяжении всего маршрута обеспечивали перевозку на борту тяжелого оборудования. Участники экспедиции высоко оценили простоту управления, ходовые качества, надежность и комфорт работы экипажа ТМ-140 в условиях Арктики", - прокомментировали в госкорпорации.