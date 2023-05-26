Эксперты не видят необходимости в запрете на экспорт нефтепродуктов из России

Как считает зампред наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев, регуляторам в первую очередь необходимо работать с потребителями топлива

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Предпосылок для введения каких-либо ограничительных мер на экспорт топлива из России сейчас нет, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Цены на некоторые виды нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала 2023 года демонстрируют существенный рост. Так, стоимость бензина марки Аи-95 в мае обновила рекорд осени 2021 года и оказалась выше отметки в 61,8 тыс. рублей за тонну. В ФАС заявляли, что готовы поддержать запрет экспорта нефтепродуктов для защиты топливного рынка. Глава Минэнерго Николай Шульгинов говорил, что министерство не рассматривает такую меру, но может рекомендовать компаниям снизить объем таких поставок.

Срочный рынок

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев отмечает, что ситуация на российском топливном рынке не располагает к введению каких-либо ограничений. "Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы это [экспорт топлива] запрещать. Это нелогично, - говорит эксперт. - Бюджет пополнять надо, а экспорт - это в первую очередь пополнение бюджета. С периодическими запретами экспорта могут "слететь" долгосрочные контракты".

По его мнению, регуляторам в первую очередь необходимо работать с потребителями топлива. Как считает эксперт, одной из мер по борьбе с высоким уровнем биржевых цен может стать развитие срочного рынка нефтепродуктов. "Если нефтяные компании выстраивают производственные планы на год, то, наверное, и потребители должны в своей деятельности это делать, покупать фьючерсы. Тогда всем будет проще: все будут видеть и спрос, и потребление, и цена не будет так скакать", - поясняет Гусев.

С тем, что в запрете экспорта топлива из России сейчас нет необходимости, соглашается и начальник департамента нефтегазовой аналитики Аналитического центра ТЭК Евгений Тыртов. По его словам, с начала мая производство автомобильного бензина выросло на 0,7% к показателям аналогичного периода прошлого года, в то время как отгрузки топлива на внутренний рынок почти не изменились. А запасы бензина в настоящий момент находятся на 10-15% выше уровня начала года, добавляет эксперт.

"Поэтому в настоящий момент нет необходимости в реализации жестких ограничительных мер на рынке моторных топлив. Дополнительно Минэнерго России производит регулярный мониторинг ситуации на топливном рынке, и при необходимости компаниям выдаются рекомендации по увеличению поставок топлива на внутренний рынок", - подчеркивает Тыртов.

Сигнал рынку

Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин полагает, что заявления Минэнерго о возможности ограничений на экспорт топлива являются намеком, что в отношении участников оптового рынка могут последовать более жесткие меры для насыщения нефтепродуктами внутреннего рынка, если ситуация не стабилизируется. "Заявления Минэнерго - это скорее сигнал рынку, что дальнейшее усугубление ситуации с оптовыми ценами может привести к жестким действиям регулятора и, как следствие, неблагоприятным последствиям для его участников", - говорит он.

При этом, как считает эксперт, сейчас эта инициатива не представляет угрозы нефтяным компаниям, поскольку требует дополнительного согласования в правительстве и обсуждения в рамках работы президентской комиссии по ТЭК, в то время как уже в ближайшее месяцы ситуация на топливном рынке может стабилизироваться по мере роста загрузки НПЗ.