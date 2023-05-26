Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75% годовых

Регулятор 7 апреля также принимал решение сохранить базовую ставку на этом уровне

АСТАНА, 26 мая. /ТАСС/. Национальный банк Казахстана принял решение оставить базовую ставку на уровне 16,75% годовых. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором плюс-минус один процентный пункт", - говорится в сообщении.

7 апреля Нацбанк республики также принимал решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых.

В пресс-службе пояснили, что инфляционное давление со стороны внешней среды ослабевает. При этом инфляция в мире, в частности у торговых партнеров республики, демонстрирует ожидаемое замедление в результате снижения цен на энергоносители и продовольствие. В свою очередь более медленный рост внешних цен на фоне стабильного реального обменного курса создает благоприятные условия для замедления инфляции в республике. "В Казахстане сохраняется проинфляционное давление со стороны продолжающегося фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий, а также роста цен на горюче-смазочные материалы и ожидаемого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги", - указали в Нацбанке.

По его данным, годовая инфляция в Казахстане в апреле продолжила замедляться и составила 16,8%. В структуре инфляции более быстрыми темпами замедляется продовольственная составляющая. При этом снижение годовой инфляции сдерживалось ростом цен на непродовольственные товары, который незначительно ускорился из-за роста стоимости горюче-смазочных материалов.

"Прогноз по росту экономики Казахстана на 2023 год улучшен. В текущем году рост ВВП ожидается на уровне 4,2-5,2%, прогнозы на 2024-2025 годы сохраняются на уровне 3,5-4,5%. Повышению прогноза на текущий год способствовали увеличение государственных расходов и ожидания более высокого внешнего и внутреннего спроса", - указали в финансовом регуляторе. Очередное плановое решение Нацбанка о базовой ставке объявят 5 июля.