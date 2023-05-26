Прямые авиарейсы из Уфы в Урумчи планируют запустить в августе 2023 года

В планах также начать полеты в Пекин

СИБАЙ /Башкирия/, 26 мая. /ТАСС/. Прямое авиасообщение из Уфы в Урумчи КНР планируют запустить в августе 2023 года. В планах также начать полеты из столицы Башкирии в Пекин, сообщил в пятницу представитель Башкортостана при торгпредстве РФ в КНР Флюр Асадуллин на Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье-2023".

"У нас уже в планах открыть в августе прямой авиарейс Уфа - Урумчи. Дальше будем прорабатывать уже [полетную программу] Уфа - Пекин. У нас китайские граждане - высокоорганизованные, и они, если едут куда-то, то едут в группах. Пока у них популярны направления Москва, Питер, Казань. <…> И хотелось бы, чтобы Уфа тоже вошла в этот список для групповых туров, над этим мы работаем", - сказал он.

Асадуллин добавил, что в случае увеличения туристического потока из Китая в Башкирии будет быстрее развиваться малый бизнес, в том числе в сфере общепита. Кроме того, после запуска прямого авиасообщения спрос у туристов из Башкирии на КНР также возрастет, выразил уверенность представитель республики при торгпредстве РФ в КНР.

Пятый Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2023" проходит в Сибае Республики Башкортостан 25-27 мая. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Башкортостана. На мероприятии обсуждаются вопросы привлечения инвестиций, повышения экспортной активности, развития моногородов и другие.