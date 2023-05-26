В ВТБ сообщили, что мошенники стали "давить" на родственников своих потенциальных жертв

В кредитной организации рекомендовали при подозрительных звонках сразу сообщать номер и детали разговора в чат-бот банка

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. ВТБ фиксирует новые схемы мошенничества, когда злоумышленники связываются с родственниками потенциальных жертв и представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов, чтобы похитить денежные средства. Об этом сообщает кредитная организация.

"Клиенты ВТБ сообщают о новой схеме мошенничества, когда атаке подвергаются не только они, но и их родственники. Злоумышленники контактируют с каждым из членов семьи, убеждая их в необходимости повлиять на "жертву". Их основная задача - убедить собеседников в необходимости совершить финансовые операции, которые в конечном итоге приведут к хищению средств", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ВТБ, мошенник звонит потенциальной жертве, представляясь сотрудником банка или сотрудником правоохранительных органов. Он сообщает, что средства клиента якобы могут быть похищены злоумышленниками, и необходимо срочно предпринять меры по их спасению. В случае отказа "сотрудник" переходит на более агрессивную манеру общения и угрожает позвонить родственникам собеседника, чтобы через них донести важность и правдивость своих слов. Далее он действительно связывается по телефону с ближайшим кругом потенциальной жертвы - это могут быть родители, супруги или дети.

В ходе разговора с родственниками потенциальной жертвы мошенники применяют технологию социальной инженерии, используя для обмана уже распространенные темы, - оформление заявки на кредит, проведение сомнительных операций по картам и счетам в банке, изменение финансового или доверенного номера телефона в банке, перевод средств на "безопасный" счет и другие. Доля социальной инженерии сегодня остается крайне высокой и достигает почти 90% от числа всех атак.

"Злоумышленники отлично владеют психологическими приемами и ловко манипулируют эмоциями своих жертв. Если раньше они звонили якобы от имени членов семьи, сообщая о случившемся форс-мажоре и необходимости перевода денег для его урегулирования, то теперь сами активно используют имеющиеся контакты родственников. В результате с угрозами и вымогательством сталкиваются уже целые семьи. Такое агрессивное психологическое воздействие может привести к опасным ситуациям и выводу средств в гораздо более крупных размерах, ведь под угрозой - весь семейный бюджет", - отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

По данным ВТБ, за январь - апрель 2023 года на клиентов банка было совершено более 2,7 млн мошеннических атак - на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Банку удалось спасти более 6,3 млрд рублей на счетах клиентов - это на 70% больше, чем годом ранее.

Рекомендации банка

"Простые правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц. Проверить точную информацию о продуктах и условиях обслуживания ВТБ можно, позвонив по официальному номеру 1000, на сайте ВТБ или в отделении". - отметили в банке.

При подозрительных звонках рекомендуется сразу сообщать их номер и детали разговора в чат-бот банка. Такая информация позволит сокращать подобные звонки.