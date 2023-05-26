Траты государственных библиотек на цифровой контент за год выросли на 18%

Число выдач цифровых книг за этот период превысило 3,5 млн, сообщили в пресс-службе "Литрес"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Выручка проекта "Литрес: библиотека", на который приходится около 90% совершаемых закупок российскими государственными библиотеками цифрового литературного контента, за год выросла на 18%. Число выдач цифровых книг за этот период возросло на 9% и превысило 3,5 млн, сообщили в пресс-службе книжного сервиса "Литрес" накануне Общероссийского дня библиотек.

"Проект "Литрес: библиотека", с помощью которого государственные публичные библиотеки могут выдавать своим посетителям электронные и аудиокниги, а читатели получать к ним доступ на 14 дней бесплатно, выяснил, что за последние 12 месяцев затраты на закупки цифрового книжного художественного и нон-фикшн контента выросли на 18%. По оценке "Литрес", по итогам 2023 года рост затрат на закупку цифрового книжного контента составит 20-25% по сравнению с 2022 годом", - говорится в сообщении.

"Литрес: библиотека" предоставляет государственным библиотекам доступ к каталогу с более 740 тыс. книг. Сейчас к проекту подключены 37% муниципальных и 60% центральных библиотек из 80 регионов России. В пресс-службе добавили, что до конца года планируется подключить до 45% муниципальных и 75% центральных библиотек, что позволит увеличить процент проникновения цифрового книжного контента в библиотечные фонды.

По словам генерального директора группы компаний "Литрес" Сергея Анурьева, востребованность проекта, созданного в 2011 году, стала особо заметна в период пандемии коронавируса, когда посещать библиотеки было невозможно из-за санитарных ограничений.

"Количество активных читателей за последние 12 месяцев выросло на 11%, а количество книговыдач на 9% и составило более 3,5 млн. Большой потенциал для развития цифрового книжного контента в библиотеках мы видим сейчас прежде всего в расширении действия Пушкинской карты на электронные и аудиокниги, и включения библиотек в эту систему. Это поможет существенно снизить сроки ожидания выдачи книг читателями и привлечь в библиотеки молодую аудиторию", - цитирует Анурьева пресс-служба.