Российский рынок акций демонстрирует рост ведущих индексов

По данным на 10:15 мск, индекс Мосбиржи растет до 2 654,77 пункта, долларовый индекс РТС - до 1 046,2 пункта

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует рост основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи растет на 0,18%, до 2 654,77 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,55%, до 1 046,2 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 650,38 пункта (+0,02%), а индекс РТС рос на 0,27%, до 1 043,25 пункта.

По данным на 10:15 мск, курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,3% - до 79,93 рубля, евро - на 0,24%, до 85,86 рубля. В то же время юань находился на уровне 11,311 рубля (-0,14%).