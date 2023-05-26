В КНР выразили надежду, что зерновая сделка будет выполняться в полном объеме

Пекин приветствует консультации, которые позволят устранить обеспокоенность всех участников соглашения

ПЕКИН, 26 мая. /ТАСС/. Китайские власти надеются, что зерновая сделка будет выполняться в полном объеме и приветствуют консультации, которые позволят устранить обеспокоенность всех участников соответствующего соглашения. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Мы надеемся, что сделка о транспортировке зерна через Черное море будет сбалансированно, всесторонне и эффективно выполняться, - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о том, как Пекин расценивает частичное невыполнение зерновой сделки Западом. - Мы выступаем в поддержку поддержания контактов между соответствующими сторонами ради проработки проекта, который бы позволил устранить обеспокоенность каждой из них".

По словам китайского дипломата, прежде Пекин предложил собственную инициативу по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, в связи с чем Китай намерен играть конструктивную роль при согласовании подобных вопросов. Она добавила, что Китай "готов внести свой позитивный вклад" в решение таких проблем, усилить диалог и сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами.

Зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая. Согласно позиции МИД РФ, российская часть соглашения не выполняется. Москва настаивает на восстановлении допуска судов России в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, на переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса.