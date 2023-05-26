Алтайский край намерен увеличить в 2023 году экспорт муки на 70%

По словам губернатора региона Виктора Томенко, благодаря введению льготного тарифа на железнодорожные перевозки продукции объем экспорта может вырасти до 78 тыс. тонн

БАРНАУЛ, 26 мая. /ТАСС/. Аграрии Алтайского края благодаря введению льготного тарифа на перевозку муки железнодорожным транспортом на Дальний Восток планируют увеличить в 2023 году экспорт муки с 45 до 78 тыс. тонн, или более чем на 70%. Об этом сообщил в пятницу ТАСС губернатор региона, председатель комиссии Госсовета по направлению сельское хозяйство Виктор Томенко.

"С ноября 2022 года на отправку муки железной дорогой из регионов Сибири в направлении Дальнего Востока для поставки через порты на экспорт введены льготные тарифы. Мы в 2022 году по таким тарифам поставили 45 тыс. тонн, в 2023 году планируем 78 тыс. тонн, в пределах лимитов", - сказал Томенко.

Он подчеркнул, что алтайские аграрии могли бы отправить и намного больше планового показателя. "Мы муки производим практически больше всех в стране - 1 млн тонн. Но если, вывозя зерно, ты можешь получить компенсацию транспортных расходов, то мука, учитывая нашу географию, по рыночным тарифам становится сразу неконкурентоспособной", - отметил губернатор.

Именно поэтому комиссия прорабатывает распространение таких льгот на мукомольную продукцию. "Мы продолжаем обсуждать, чтобы можно было вести не только на Дальний Восток, но и во все регионы России: на Урал, в европейскую часть страны. Это сильно бы поддержало наше сельское хозяйство. Пока этот вопрос не принят", - подытожил Томенко. Он уточнил, что существующие в регионе мощности позволяют увеличить в 1,5 раза производство муки - до 1,5 млн тонн.

Алтайский край сохраняет лидирующие позиции по производству муки, крупы, зерновых продуктов, сыра, сливочного масла. В 2022 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 6 млн тонн, гречихи - 820 тыс. тонн, масличных культур - 1,8 млн тонн.