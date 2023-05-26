Мишустин сообщил о планах провести правкомиссию по поддержке МСП в ближайшие дни

По словам премьер-министра РФ, будет рассмотрена стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Новая стратегия развития малого и среднего предпринимательства (МСП) будет обсуждаться на заседании правкомиссии по поддержке МСП, которое запланировано на ближайшие дни, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на встрече с президентом общероссийской организации "Опора России" Александром Калининым.

Калинин, в частности, доложил председателю правительства о мерах, которые могут войти в новую стратегию развития МСП до 2030 года. В том числе это приоритетная поддержка производственного бизнеса, акселерация компаний, представляющих средний сегмент, налоговые преференции.

"Это целый набор важнейших стратегических инициатив, которые, конечно, надо обсуждать вместе с предпринимателями. Предложения "Опоры России" должны быть рассмотрены в том числе во время проведения правкомиссии по развитию МСП, которое мы буквально через три дня планируем провести", - прокомментировал Мишустин. Он добавил, что представители общественной организации будут принимать участие в правкомиссии. "Мы детально рассмотрим стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, где обязательно учтем все предложения, которые в том числе есть у вас", - заверил глава кабмина.

Говоря о мерах поддержки МСП, которые необходимо предусмотреть, Мишустин сделал акцент на важности гарантированного спроса. "Кроме длинных денег - гарантированный спрос. Все предприниматели говорят о том, что это очень важно для них", - отметил он.