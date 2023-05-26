Мишустин заявил, что малый и средний бизнес в России адаптировался к санкциям

Премьер-министр обратил внимание, что российские предприниматели в последние годы активно налаживают новые кооперационные связи с дружественными странами

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российские власти видят, что отечественный малый и средний бизнес уже вполне адаптировался к санкциям, на это указывает статистика, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на встрече с президентом общероссийской организации "Опора России" Александром Калининым.

"Что касается малого и среднего бизнеса нашей страны - уже можно сказать, что он достаточно неплохо адаптировался к санкционному давлению. Мы видим это по данным, по цифрам, по регистрациям малого среднего предпринимательства", - указал глава кабмина.

Он предложил Калинину обсудить вопросы транспорта и логистики. Мишустин обратил внимание, что российские предприниматели в последние годы активно налаживают новые кооперационные связи с дружественными странами. Им в том числе важно создать новые транспортно-логистические коридоры на фоне санкционного давления, которое во многом перестроило цепочки взаимодействия как в производстве, так и в сфере услуг, отметил премьер.

Развитие отношений с Китаем

Отдельно председатель правительства и руководитель "Опоры России" остановились на теме сотрудничества между предпринимателями РФ и КНР. Как считает премьер, развитие такого партнерства очень важно.

Мишустин напомнил, что делегация кабмина недавно вернулась из Китая. В КНР представители российского правительства "посетили большой форум в Шанхае, где обсуждали многие вопросы взаимодействия, в том числе связанные с развитием малого и среднего предпринимательства".

"Говорили о целом ряде задач, которые стоят перед нами во всех сферах: в энергетике, транспорте, промышленности, высоких технологиях, "цифре", сельском хозяйстве. Целый спектр пересечений и возможностей взаимодействия с нашими партнерами. Встречались в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Замечательные были встречи, где очень детально говорили о всей двусторонней повестке", - рассказал об итогах визита премьер.

По его словам, такое общение придает "огромный импульс взаимодействию дружественных, братских народов и, соответственно, развитию бизнеса". "А малое и среднее предпринимательство - это одна из хороших, прочных основ дружбы наших народов", - подытожил Мишустин.