Кабмин продолжит способствовать наращиванию собственного производства

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что правительством было реализовано несколько механизмов поддержки производств

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство России продолжит создавать для российского бизнеса возможности для наращивания собственного производства и достижения технологического суверенитета. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, обращаясь к участникам, организаторам и гостям форума общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

"Будем и дальше создавать возможности для наращивания собственного производства в стране, обеспечения технологического суверенитета, чтобы сектор МСП становился реальным драйвером структурных изменений в экономике", - заверил премьер. Мишустин подчеркнул, что представителей малого и среднего бизнеса в России почти 6,5 млн человек. "Вы представляете все отрасли народного хозяйства, трудитесь в каждом регионе, занимаетесь важным, социально ответственным делом, создаете рабочие места и делаете нашу экономику сильнее", - отметил он.

Премьер напомнил, что правительством было реализовано несколько механизмов поддержки - как тех, кто только начинает, так и уже устоявшихся производств. По его словам, одним из самых результативных среди них стало зонтичное поручительство по инвестиционным кредитам, направленным как раз на формирование базы для долгосрочного развития. Действуют программы льгот по микрозаймам и лизингу оборудования. "В общей сложности сектору МСП было предоставлено свыше 1 трлн 250 млрд рублей кредитной поддержки. И это только за прошлый год", - рассказал Мишустин.

Глава правительства также обратил внимание на то, что молодые предприниматели и социальные предприятия могут получить безвозмездные гранты. По его словам, хорошо зарекомендовала себя и установленная для государственных компаний обязанность проводить четверть закупок у небольших организаций. Кроме того, был увеличен размер аванса, ускорен срок окончательного расчета. В результате за три года объем таких закупок почти удвоился и превысил 7 трлн рублей. На более поздние сроки перенесли уплату налога по УСН и страховых взносов, за счет чего бизнес смог сэкономить более 800 млрд рублей.

"Все это помогло предприятиям перестроиться, перенаправить логистические потоки. Найти других поставщиков и дополнительные рынки сбыта", - констатировал глава правительства.

Говоря о достижении технологического суверенитета, Мишустин подчеркнул, что здесь особая роль отводится общественным институтам развития, таким как "Опора России". "Ваша организация является надежным партнером правительства, обеспечивает обратную связь, что позволяет принимать важные для экономики страны и общества решения, разрабатывать меры поддержки", - заключил он, поздравив участников форума с Днем предпринимателя.