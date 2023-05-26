Первыми в международной ТОР могут стать проекты на предмостовой территории в Приамурье

Международную территорию опережающего развития по поручению президента России Владимира Путина должны запустить в 2023 году

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Первыми в создаваемой международной территории опережающего развития (ТОР) могут стать проекты на предмостовой территории в Амурской области, сообщил в пятницу глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Перед нами стоит задача, поручение, поставленное президентом России Владимиром Путиным: в этом году запустить международную территорию опережающего развития. <…> Мы параллельно обсуждаем с бизнесом конкретные проекты. <…> Одними из первых, если не первыми проектами на международной ТОР могут быть проекты в предмостовой территории в Амурской области", - сказал он в ходе пленарной сессии "Российско-китайское экономическое сотрудничество на новом этапе: мост в будущее" в рамках "Амурэкспофорума".

Он также рассказал, что уже прошла встреча с несколькими китайскими компаниями, которые готовы организовывать в Дальневосточном федерального округа свое производство. "Вместе с китайскими партнерами мы можем быть более эффективными. Вижу высокий уровень к новым формам кооперации. Alibaba уже определяет Дальний Восток как ключевой центр для реорганизации логистического бизнеса. В Китае мы встречались с рядом технологических компаний, которые готовы организовывать новые производства в высокотехнологичных сферах, сельском хозяйстве, IT, ВИЭ", - добавил министр.

Ранее в Минвостокразвития определили параметры для нового преференциального режима: резидентами могут стать компании, чьи капиталовложения составят не менее 500 млн рублей, рассматривается возможность применять процедуру свободной таможенной зоны - ввоз товаров без уплаты пошлин и налогов, закон о валютном контроле.