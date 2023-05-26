В Красноярском крае в июне начнутся съемки нового реалити-шоу для предпринимателей

Пять победителей шоу получат по 1 млн рублей на продвижение проектов, решение маркетинговых задач и создание необходимых инструментов

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Съемки реалити-шоу "Битва креаторов" начнутся в Красноярском крае в июне. Шоу поможет выявить перспективные проекты предпринимателей региона, которым в дальнейшем будет оказана господдержка, сообщил в пятницу директор АНО "Сибирский институт развития креативных индустрий" Александр Черников.

"В этом году в Красноярске мы запускаем шоу "Битва креаторов". В конце пять победителей получат по 1 млн рублей на продвижение проектов, решение маркетинговых задач, создание определенных инструментов", - сказал он в ходе панельной дискуссии "Потенциал Дальнего Востока: инструменты для продюсирования регионов" форума "Креативная неделя - Дальний Восток".

В конкурсе смогут участвовать креативные предприниматели Красноярского края. Эксперт добавил, что проект можно масштабировать на другие регионы России.

Заявочная кампания для красноярцев начнется в конце мая и продлится месяц, по ее итогам будут отобраны 500 человек со своими проектами. Съемки начнутся в конце июня, старт показов - с сентября на Rutube и в соцсети "ВКонтакте" в течение пяти месяцев. Всего планируется выпустить 10 серий шоу.

"Это принципиально новый вид поддержки предпринимателей: он массовый - в очень большую "воронку" попадут 500 креаторов. То есть это 500 проектов, которые попадают через интервьюирование, через заявки, и дальше происходит отсев: 100 и так далее, 50, 45, 35. До конца дойдут только 5 лучших проектов, - пояснил Черников. - Но так как начиная с последней сотни мы должны уже давать какие-то ресурсы предпринимателям, чтобы у них оставался интерес, то будут меры поддержки - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей на каждый проект для рекламы и продвижения".

Черников подчеркнул, что такой формат реалити-шоу - принципиально новый подход в работе по господдержке предпринимателей.

О форуме

"Российская креативная неделя" проводится с 2020 года, во Владивостоке она проходит с 25 по 27 мая. Форум собрал более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов из Белоруссии, Индии, Индонезии, Казахстана и Китая. На площадках форума встречаются предприниматели, представители институтов развития, образования, власти, а также крупнейшие цифровые экосистемы России. Параллельно рабочей программе на центральных улицах Владивостока проходят мероприятия фестивальной программы.