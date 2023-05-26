В Башкирии этапы строительства новой ж/д ветки в Сибае определят до конца года

На выполнение работ потребуется более 74 млрд рублей

СИБАЙ, /Башкирия/, 26 мая. /ТАСС/. Этапность строительства новой железной дороги Сибай - Сара между Башкирией и Оренбургской областью планируется определить до конца 2023 года. Стоимость работ превысит 74 млрд рублей, ветка также откроет пути в Казахстан и Китай, сообщил министр транспорта республики Александр Клебанов на Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье-2023" в пятницу.

"Разработано технико-экономическое обоснование проекта строительства новой железной дороги, по расчетам проектной организации стоимость строительства ветки Сибай - Новорудная (Оренбургская область - прим. ТАСС) составит 74,5 млрд рублей. При этом общий объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, составит порядка 116 млрд рублей. До конца года планируем завершить разработку финансовой модели, определения этапности реализации проекта", - сообщил Клебанов.

Он отметил, что, по расчетам, к 2035 году общий объем отправляемых и принимаемых грузов на новой ветке превысит 14 млн тонн в год. Из них основная номенклатура будет приходиться на рудные и нефтяные грузы, черный металл, строительные материалы. Также железнодорожная линия откроет пути к Казахстану и Китаю, позволив сократить логистику грузов более чем на 250 км.

Главный инженер Екатеринбургского проектно-изыскательского института "Уралжелдорпроект" Андрей Суханов в своем выступлении рассказал о параметрах проекта. Так, общая протяженность новой ветки составит около 160 км, максимально возможная масса поезда на этом участке - 7 тыс. тонн.

Генеральный директор ООО "Башкирская медь" (входит в УГМК) Александр Туленков отметил, что компания рассматривает возможность строительства участка железной дороги Сибай - Подольск, где разрабатывает несколько месторождений, за свой счет. Такое решение должно быть принято в 2023 году, в этом случае строительство по предварительным данным начнется в 2026 году.

По словам гендиректора АО "ИнфраВЭБ" Дениса Ноздрачева, проект имеет длительный срок окупаемости - 20 лет, что достижимо только при "весьма существенной господдержке". Наиболее приемлемый вариант его правовой реализации - концессионное соглашение.

Новая ветка является частью проекта готовых решений для инвесторов по минерально-сырьевым месторождениям Башкирии, о создании которого в 2021 году сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров. По оценке региональных властей, минерально-сырьевая база Башкирии состоит из 200 залежей нефти, 50 - золота, 15 - меди, 20 - железа, всего насчитывается порядка 1,3 тыс. месторождений.

О мероприятии

Пятый Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2023" проходит в Сибае Республики Башкортостан 25-27 мая. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Башкортостана. На мероприятии обсуждаются вопросы привлечения инвестиций, повышения экспортной активности, развития моногородов и другие.