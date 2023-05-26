Число компаний - нацчемпионов в России выросло до 105

В рамках нового отбора статус присудили 16 новым организациям

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Число компаний со статусом "национального чемпиона" в России выросло до 105. В рамках нового отбора статус присужден 16 новым организациям, сообщили в пресс-службе "Иннопрактики", которая провела его совместно с Российской венчурной компанией.

Вновь отобранные компании работают в 11 субъектах РФ, их совокупная выручка выросла с 18,3 млрд рублей в 2019 году до 28,7 млрд рублей в 2022 году. "Каждая из компаний подтвердила на деле свой статус отраслевого "локомотива" технологического и экономического развития", - отметили в "Иннопрактике".

Новые предприятия, получившие статус "национального чемпиона", работают по таким направлениям, как разработка ПО, производство вычислительной техники, разработка решений в области медицины и биотехнологий, производство протезного и реабилитационного оборудования и по другим направлениям. Все они решают задачи импортозамещения западных продуктов.

Первый заместитель гендиректора "Иннопрактики" Наталья Попова, слова которой приводятся в сообщении, отметила конкурентность прошедшего раунда отбора, он составил почти четыре компании на одно место.

"Надеемся, что новый статус даст хороший импульс для их развития, в том числе и через активное вовлечение в работу с крупным бизнесом в части внедрения передовых отечественных технологий", - сказала Попова, которая также является общественным омбудсменом в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний - лидеров.