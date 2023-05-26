Медведев заявил, что американской экономике не грозит обвал

По словам замглавы Совбеза РФ, американцы вновь запустят печатный станок

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что обвал американской экономике не грозит, потому что американцы вновь запустят печатный станок. Более того, дефолт в США не был бы в интересах России, заявил политик в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам.

"Не факт, что американский дефолт в наших интересах, в 2008 году пузырь лопнул в США, а накрыло всех. Это может быть не так хорошо и для юаня", - сказал Медведев.

При этом он убежден, что дефолта не будет: "Они в очередной раз увеличат госдолг".

По словам политика, "печатный станок уже не остановить", однако "никто не знает, как на это отреагирует мировая экономика". "$30 трлн [американского госдолга], может быть, еще съест, а вот $50 трлн уже нет, и будет мировой обвал", - прогнозирует он.