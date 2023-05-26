В России планируют реконструировать более 30 аэропортов до конца 2024 года

По словам замминистра транспорта Игоря Чалика, на эти цели выдано более 700 млрд рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Более 30 российских аэропортов планируется реконструировать до конца 2024 года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик на совещании "О развитии туристского потенциала территорий Дальнего Востока и Арктики".

"До конца 2024 года планируем реконструировать еще 34 аэропорта. На эти цели выдано более 700 млрд рублей на 2023-2024 год, но, кроме бюджетного финансирования, мы привлекаем и внебюджетное", - сказал он.

По словам Чалика, за последние 20 лет в России было реконструировано 92 аэропорта из более 200 имеющихся на территории РФ, восемь - построено с нуля.