26 мая, 08:21
ПМЭФ

Балицкий возглавит делегацию Запорожской области на ПМЭФ-2023

В состав делегации также вошли председатель правительства региона, главы министерств и ведомств, руководители крупных предприятий и представители бизнеса

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Об этом в пятницу сообщил ТАСС зампредседателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

"Делегация Запорожской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме - 2023. <...> В делегацию, которую возглавит временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Балицкий Е. В., вошли председатель правительства Запорожской области Кольцов А. В., главы министерств и ведомств региона, руководители крупных предприятий области, представители бизнеса", - сообщил он. 

Теги:
РоссияБалицкий, Евгений ВитальевичПМЭФ
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