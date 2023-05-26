Балицкий возглавит делегацию Запорожской области на ПМЭФ-2023

В состав делегации также вошли председатель правительства региона, главы министерств и ведомств, руководители крупных предприятий и представители бизнеса

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Об этом в пятницу сообщил ТАСС зампредседателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

"Делегация Запорожской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме - 2023. <...> В делегацию, которую возглавит временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Балицкий Е. В., вошли председатель правительства Запорожской области Кольцов А. В., главы министерств и ведомств региона, руководители крупных предприятий области, представители бизнеса", - сообщил он.