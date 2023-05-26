Минкультуры согласовало и субсидировало открытие 35 школ креативных индустрий

Как сообщила замглавы ведомства Надежда Преподобная, в стране также создано 26 центров прототипирования

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ согласовало и субсидировало открытие уже 35 школ креативных индустрий в разных городах России, сообщила журналистам на форуме "Российская креативная неделя - Дальний Восток" заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная.

"Мы открыли уже в Российской Федерации 35 школ креативных индустрий, в том числе на Дальнем Востоке. Коллеги мои из региональных министерств Дальнего Востока ведут себя очень активно, заявки подают. Камчатка заявилась в текущем году, подала заявку. Будем ее сейчас рассматривать", - рассказала замминистра.

Она добавила, что кроме школ креативных индустрий в стране создано 26 центров прототипирования. Эту работу министерство будет продолжать.

Школы креативных индустрий создаются по заявкам от региональных властей. После конкурсного отбора министерство культуры определяет регионы, которые получают федеральные субсидии на создание таких школ.

"Российская креативная неделя" проводится с 2020 года, во Владивостоке она проходит с 25 по 27 мая. Форум собрал более 200 спикеров из 11 субъектов Дальнего Востока, столичных и иностранных экспертов из Белоруссии, Индии, Индонезии, Казахстана и Китая. На площадках форума встречаются предприниматели, представители институтов развития, образования, власти, а также крупнейших цифровых экосистем России. Параллельно рабочей программе на центральных улицах Владивостока проходят мероприятия фестивальной программы.