26 мая, 09:15

ФНС сделала "последнее китайское предупреждение" компаниям общепита с нулевой выручкой

С 1 января 2022 года услуги общественного питания освободили от уплаты налога на добавленную стоимость при соблюдении некоторых условий

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Глава ФНС Даниил Егоров сделал "последнее китайское предупреждение" компаниям общепита с нулевой выручкой.

"Про общественное питание, мы подсчитали, у нас плюс 2,5 млрд рублей чисто налогов мы получили от отрасли за счет этого назовем его микроналогового маневра. Но при этом, мы видим компании, которые не показывают выручку в общепите. Мы далеки от того, что прям очень бы мечтали открывать главу налоговый контроль Налогового кодекса в этой части, но иначе будет неравная конкуренция, поэтому будем считать это последним китайским предупреждением", - сказал Егоров в ходе форума "Опоры России" "Финансовые и налоговые инструменты содействия повышению инвестиционной активности и ускоренному развитию МСП в приоритетных отраслях".

С 1 января 2022 года услуги общественного питания освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость при соблюдении некоторых условий. 

Теги:
РоссияЕгоров, Даниил Вячеславович
© Информационное агентство ТАСС
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