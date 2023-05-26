В Кузбассе ожидают увеличение турпотока на Шерегеш в летний сезон на 20%

В 2023 году регион планирует принять около 250 тыс. туристов

КЕМЕРОВО, 26 мая. /ТАСС/. Около 250 тыс. туристов планируется принять в летний сезон 2023 года на горнолыжный курорт "Шерегеш", это на 20% больше, чем в прошлом году. Для этого в комплексе возводится инфраструктура для летнего отдыха, сообщил ТАСС губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Происходят значительные изменения в комплексе "Шерегеш", активизирована стратегия развития курорта. Сегодня мы видим, что возводится инфраструктура, чтобы появились объекты туриндустрии и сделали отдых еще более привлекательным и запоминающимся. В этом году планируем принять не менее 250 тыс. человек, примерно на 20% больше, чем в прошлом годом. Мы стараемся сделать так, чтобы Шерегеш не ассоциировался исключительно с зимним отдыхом", - сказал Цивилев.

В свою очередь министр туризма Кузбасса Елена Латышенко добавила, что запланировано множество мероприятий. "Гостиницы и рестораны летом открыты, будут работать подъемники, пункты проката, бассейны под открытым небом. В этом году отдыхающие смогут оценить новые объекты размещения - глэмпинги и модульные дома в секторах. Подготовлены новые активности и сюрпризы. Мы готовы показать еще больше возможностей летнего Шерегеша", - сказала она.

Фестиваль "Прогеш"

Одним из первых фестивалей в Шерегеше станет "Прогеш-2023", который пройдет с 9 и 11 июня, объединит музыкантов и слушателей, велобайкеров, общественных деятелей в туристической отрасли. Хедлайнерами станут певец Сергей Лазарев и музыкальная группа "Звери".

"Мы за год начали подготовку к "Прогешу" и заранее определились с хедлайнерами. Выбор был сделан в пользу группы "Звери" и Сергея Лазарева. Эти исполнители точно умеют создавать настроение, всегда собирают огромные залы и лучшие площадки страны. Кроме того, мы предлагаем зрителям и гостям выбрать лучшего исполнителя гимна фестиваля. В прошлом году было 16 тыс. гостей, в этом году ожидаем значительный рост", - рассказал руководитель дирекции курорта "Шерегеш" Алексей Стоянов.

Особенностью фестиваля станет проведение соревнований "Сила Сибири Прогеш". Здесь пройдут показательные выступления бодибилдеров и восемь профессиональных поединков по ММА и кикбоксингу под открытым небом с участием лучших бойцов России и мира.

По информации министерства туризма Кузбасса, этим летом для туристов, помимо большой фестивальной программы, запланированы экскурсионные маршруты, спуски на квадроциклах или подъемы на воздушных шарах. Для любителей спокойного отдыха предусмотрены СПА и бассейн под открытым небом. Также в течение всего летнего сезона для туристов доступны эко-тропы - пять вариантов продолжительных маршрутов, самый длинный из которых протяженностью 13 км.

Любители дайвинга могут посетить озеро Темир, где также появились девять модульных гостиниц для комфортного размещения. При этом получить необходимое оборудование для погружения и воспользоваться услугами инструктора можно на месте.

"Шерегеш" - один из самых популярных горнолыжных комплексов в Сибири. Сейчас в Шерегеше существуют порядка 4,3 тыс. мест для размещения туристов, в том числе частное жилье под суточную аренду в поселке рядом с горнолыжным комплексом. При этом около 80% отелей курорта являются неклассифицированными, то есть не имеют звезд. По оценке корпорации "Туризм.РФ", с учетом растущего туристического потока на курорте существует потребность в создании еще как минимум 3,5 тыс. номеров к 2030 году.