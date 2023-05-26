Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО за I квартал составила $285,9 млн

Выручка компании увеличилась до $626,9 млн

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль "Совкомфлота" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал текущего года составила $285,9 млн против убытка в $90,8 млн за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выручка за I квартал 2023 год увеличилась на 58,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила $626,9 млн. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента увеличилась почти в два раза к I кварталу 2022 году и составила $551,7 млн.

Показатель EBITDA за отчетный период 2023 года увеличился в 2,4 раза и составил $452,5 млн.

По данным на 11:47 мск, акции "Совкомфлота" росли на 3,65%, до 65 рублей за бумагу. К 11:52 мск акции компании ускорили рост до 4,24% и торговались на уровне 65,37 рубля.

Ранее совет директоров компании рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов за 2022 год 10,2 млрд рублей. Основным акционером "Совкомфлота" является государство (82,8% акций). Миноритарным акционерам принадлежит 15,6% акций, 1,6% находятся на балансе дочерней организации.